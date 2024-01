Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung und Sachbeschädigung vor Lokal in der Altstadt - Polizei sucht Geschädigten

Heidelberg (ots)

Am Sonntag kam es um kurz vor 3 Uhr zwischen zwei Personengruppen vor einem Lokal in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll einer von zwei Tatverdächtigen einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem sollen die beiden als aggressiv beschriebenen Männer die Scheibe einer Bar beschädigt haben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, bedarf noch der Klärung. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Allerdings hatte sich der Verletzte vor dem Eintreffen der Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt und meldete sich bislang auch nicht, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte den Geschädigten der Körperverletzung bittet, sich unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

