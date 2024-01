Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut und geflüchtet

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:42 Uhr, befuhr ein 28-jähriger VW-Fahrer ein Tankstellengelände in der Oberen Riedstraße und streifte einen ebenfalls auf dem Tankstellengelände befindlichen Hyundai. Der Besitzer des Hyundais beabsichtigte die Polizei zu rufen. Währenddessen flüchtete der VW-Fahrer, konnte jedoch durch den Hyundai-Besitzer verfolgt und ca. 500 m später festgehalten werden. Der Schaden am Hyundai beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Beim Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren und den Unfall verursacht hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Weiteren stellten die Beamten auch noch fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige entlassen. Den 28-Jährigen muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahererlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell