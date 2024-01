POL-MA: Heidelberg: Polizei stoppt Fahrzeugrennen auf der Kurfürstenanlage

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntag zu einem Küchenbrand in einem Haus in der Wilhelmstraße. Nach ersten Erkenntnissen begann um kurz vor 09:30 Uhr eine eingeschaltete Fritteuse stark zu rauchen, wodurch der Bewohner auf das inzwischen in Flammen stehende Gerät aufmerksam wurde. Er erstickte den Brand mit einem ...

mehr