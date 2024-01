Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall entlarvt Trunkenheitsfahrt mit knapp 2,5 Promille

Mannheim (ots)

Am Samstag machte sich ein 29-jähriger Renault-Fahrer gegen 22.40 Uhr auf den Heimweg. Er startete in Mannheim-Schönau und fuhr vermutlich über die B44 in Richtung Waldstraße und bog dann auf die Straße "Auf dem Sand" ab. Hier fiel die Fahrweise des 29-Jährigen einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, da er diesem immer wieder dicht auffuhr. Außerdem stellte er an der Fahrzeugfront des Dränglers mehrere Beschädigungen fest. Aufgrund der Gesamtumstände alarmierte der aufmerksame Zeuge die Polizei. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Renault eingeleitet, die vorerst negativ verlief.

Kurze Zeit später, gegen 23 Uhr, meldete sich ein 26-jähriger VW-Fahrer wegen eines Verkehrsunfalls in der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Der 26-Jährige bremste sein Fahrzeug an der Kreuzung der Max-Joseph-Straße verkehrsbedingt ab, als ihm der 29-Jährige ungebremst auffuhr. Vor Ort stellten die Beamten den 29-Jährigen Fahrer fest, nach dem sie zuvor gefahndet hatten. Schnell zeigte sich, dass der 29-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab knapp 2,5 Promille. Umgehend wurde der 29-Jährige, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, zur Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und bekam hier Blut abgenommen. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das Fahrzeug des 29-Jährigen wies außer den Unfallschäden noch weitere Schäden auf, deren Entstehungszeitpunkt noch nicht geklärt werden konnte.

Ob der 29-Jährige auf seiner Fahrtstrecke noch weitere Fahrzeuge oder andere Gegenstände beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den 29-Jährigen während der Fahrt gesehen haben oder weitere Geschädigte, die frische Unfallspuren an ihrem Fahrzeug im Verlauf der Fahrtstrecke feststellen konnte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell