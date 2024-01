POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung vor Disco endet mit Stichwunde - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Sonntag um 15:40 Uhr kam es in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf der Höhe der Reichskanzler-Müller-Straße zu einer Kollision zweier Autos. Ein 19-jähriger VW-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Spur einen 45-jährigen BMW-Fahrer, welcher links neben diesem fuhr. In der Folge kam es zu einer Kollision. ...

