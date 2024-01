Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen - 25.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Sonntag um 15:40 Uhr kam es in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf der Höhe der Reichskanzler-Müller-Straße zu einer Kollision zweier Autos. Ein 19-jähriger VW-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Spur einen 45-jährigen BMW-Fahrer, welcher links neben diesem fuhr. In der Folge kam es zu einer Kollision. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 25.000 Euro. Das Auto des 19-jährigen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

