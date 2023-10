Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Fahrradfahrer verunfallt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 11.10.2023 kam es um 22:00 Uhr im Baumschulweg in Kirchen (Sieg) zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, der in Richtung Katzenbach fuhr. Während der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme gab der stark alkoholisierte Fahrradfahrer an, ihm sei an der Einmündung zur Straße "Vogelsang" durch einen nicht näher beschreibbaren PKW die Vorfahrt genommen worden. Anschließend stürzte er und verletzte sich an der Hand. Wer hat Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

