Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 38-Jähriger soll Bus verlassen und leistet Widerstand.

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag, 05.10.2023, rief ein Busfahrer der NIAG gegen 19.15 Uhr die Polizei, weil ein 38-jähriger Issumer keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte und dennoch an einer Haltestelle an der Hardenbergstraße eingestiegen war. Er hatte auch kein Bargeld dabei und weigerte sich, den Bus zu verlassen.

Die eingesetzten Polizeibeamten begleiteten den Mann aus dem Bus und erteilten ihm einen Platzverweis. Der 38-Jährige zeigte sich jedoch sehr uneinsichtig und wollte wieder in den Bus einsteigen. Auch nach mehrfacher Ansprache kam die "Botschaft" bei dem 38-Jährigen nicht an, so dass die Beamten den Platzverweis mit einem Besuch im Gewahrsam der Polizeiwache West (Kamp-Lintfort) durchsetzen mussten.

Gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten wehrte sich der 38-Jährige. Auf dem Weg zur Wache trat der Mann im Streifenwagen um sich und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der 25-jährige Polizist blieb dienstfähig.

Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigen eine Blutprobe, da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

