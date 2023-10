POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen iPads.

Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (17.00 Uhr) auf Dienstag (12.45 Uhr) Uhr in ein Verwaltungsgebäude an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße eingebrochen. In dem Gebäude sind mehrere Büros gewaltsam aufgebrochen und durchsucht worden. Ob die Täter etwas erbeutet haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / ...

