POL-MA: Heidelberg: Unfall auf Brücke mit ungeahnten Folgen - Korrekturmeldung

Heidelberg (ots)

Entgegen der Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5695707) fuhr am frühen Nachmittag des letzten Mittwochs eine 41-Jährige mit einem VW auf der L 598 von Kirchheim in Richtung Sandhausen. Ungefähr zur selben Zeit war ein 62-Jähriger mit seinem BMW in der Gegenrichtung von Kirchheim kommend unterwegs. An der Ampelanlage zur Auffahrt zur B 535 kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen.

