BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin (Tempelhof-Schöneberg) (ots) - Sonntagabend erkannten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen wieder, der bereits am Freitag einen 24-Jährigen am Bahnhof Berlin Südkreuz mit einem Messer bedroht haben soll und nahmen ihn vorläufig fest. Am späten Freitagabend soll es gegen 23:20 Uhr am Bahnhof Berlin Südkreuz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein, nachdem die beiden ...

