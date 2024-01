Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Fritteuse führt zu Küchenbrand

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntag zu einem Küchenbrand in einem Haus in der Wilhelmstraße. Nach ersten Erkenntnissen begann um kurz vor 09:30 Uhr eine eingeschaltete Fritteuse stark zu rauchen, wodurch der Bewohner auf das inzwischen in Flammen stehende Gerät aufmerksam wurde. Er erstickte den Brand mit einem Feuerlöscher, allerdings entstand ein hoher Sachschaden, dessen Höhe sich mindestens im vierstelligen Bereich bewegt. Die heraneilenden Feuerwehren aus Eppelheim und Plankstadt übernahmen die Entrauchung der Räumlichkeiten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

