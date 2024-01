Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zimmerbrand, zwei leicht verletzte Personen, Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Montagabend, kurz nach 22:00 Uhr, brach in einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Wohnkomplexes in E 6 ein Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass sich dieser nicht weiter ausbreiten konnte. Aufgrund des Brandes kam es bei drei Bewohnern bzw. Mitarbeitern zu einem Verdacht einer Rauchgasvergiftung, eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Alle Personen wurden vorsorglich in nahegelegenen Krankenhäusern verbracht, wo sie weiter ärztlich versorgt wurden. Derzeit können über die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe noch keine näheren Auskünfte erteilt werden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bis auf die Brandwohnung, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiterführenden Brandermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

