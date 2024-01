Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner meldete am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr vier unbekannte dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Rottfeldstraße zu schaffen machten. Hierbei hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug das EC-Karten-Terminal auf und beschädigten den Automaten erheblich. Ob sie aus dem Automateninneren Bargeld oder Zigaretten entwenden konnten, ist bislang noch unbekannt. Sie flüchteten im Anschluss an die Tat in Richtung Almenhofschule. Eine Fahndung durch Polizeikräfte verlief negativ. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, unter: 0621-833970.

