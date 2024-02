Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung und Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Oldenburger Straße in Höhe Lohstraße

Varel (ots)

Am Freitagabend kam es zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung zum Nachteil eines 75-jährigen Mannes aus Varel. Dieser war gemeinsam mit seiner Partnerin auf dem Geh- und Radweg der Oldenburger Straße in Höhe Lohstraße unterwegs. Nach deren Aussagen sei ihnen gegen 19:00 Uhr ein Radfahrer entgegengekommen, der den 75-Jährigen völlig unvermittelt beim Vorbeifahren angespuckt und beleidigt haben soll. Der 75-Jährige wurde zwar körperlich nicht verletzt, da das Anspucken aber entsprechenden Ekel auslöste, ermittelt die Polizei neben einer Beleidigung auch in Richtung einer möglichen Körperverletzung. Der Radfahrer, der seine Fahrt in der Lohstraße fortsetzte, wird wie folgt beschrieben: - Männlich - ca. 25-30 Jahre alt, - ca. 170-180 cm groß, - bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

