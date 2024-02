Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 16.02. bis 18.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Fedderwardergroden insgesamt 5 Pkw beschädigt. In der Oderstraße wurden zwei linke Außenspiegel auf bislang ungeklärter Art und Weise aus der Halterung gebrochen. In der Salzastraße waren es die linken Außenspiegel die bislang unbekannte Täter beschädigt hatten. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Brandermittlungen

Am Freitagmorgen, gegen 05.10 Uhr, wurde in der Weichselstraße ein Restmüllcontainer durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Wenige Minuten später brannte ein weiterer Papiercontainer, der nur einige hundert Meter weiter auf dem Hinterhof in der Weichselstraße stand. Am Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärten Gründen ein Restabfallbehälter auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Brand. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in das Sportheim in der Rüstersieler Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, konnte ein 31jähriger Pkw-Fahrer direkt vor seiner Wohnanschrift durch die Polizei kontrolliert werden. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille. Dem Beschuldigten wurde der Führerschein vor Ort abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Samstag, um 09.40 Uhr, wollte ein 34jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Paul-Hug-Straße nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 67jährigen Fahrradfahrer. Dadurch kam es zum Zusammenstoß wodurch der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell