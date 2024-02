Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 16.02. - 17.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer; Pkw-Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am 16.02.2024, gegen 08.35 Uhr, befährt ein 79-jähriger Radfahrer den Radweg seitlich der Wittmunder Straße in Jever. An einer Einfahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes biegt ein Pkw von der Wittmunder Straße auf den Parkplatz ab und übersieht hierbei den Radfahrer, welcher aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall kommt. Der Radfahrer wird hierbei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird durch die Beamten festgestellt, dass der 40-jährige Pkw-Fahrer zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am 16.02.2024, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, VW Golf plus in anthrazit, auf einem Supermarkt-Parkplatz im Hooksweg in Jever. Ein bisher nicht bekannter Verursacher stieß gegen die linke Fahrzeugseite des VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Pkw oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am 16.02.2024, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.50 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, Volvo XC40 in weiß, auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus in Schortens. Ein bisher nicht bekannter Verursacher stieß gegen die Frontschürze des Volvos und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Pkw oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 17.02.2024, gegen 05.45 Uhr, befährt ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße K99 von der Autobahnabfahrt Sande kommend in Fahrtrichtung Sande. In Höhe des kreuzenden Altendeichswegs beabsichtigt dieser einen weiteren Pkw (blauer Kombi) zu überholen. Hierbei schert der blaue Kombi, welcher schon zuvor durch eine risikobehaftete Fahrweise auffiel, soweit nach links aus, dass der 56-jährige Pkw-Fahrer nach links auf die Berme ausweichen muss, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu vermeiden. Hierbei stößt er allerdings gegen ein Verkehrsschild, wodurch der Pkw nicht unerheblich beschädigt wird. Der überholte Pkw entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben soll es sich hierbei um einen blauen Kombi aus dem Zulassungsbezirk Uelzen (UE) handeln. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Pkw oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

