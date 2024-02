Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel (Stand 18.02.2024, 09:00 Uhr) Zeitraum 16.02.2024 bis 18.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 16.02.2024

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pkw-Fahrer

Varel - Autobahn 29 - kurz vor Baustelle AS Varel/Bockhorn Richtung Oldenburg Ein 51-jähriger Mann aus Schortens befuhr am Freitagmorgen, gegen 07:40 Uhr, mit seinem Pkw die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Kurz vor Erreichen der Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Varel/Bockhorn näherte sich der Pkw-Fahrer einem Lkw auf dem Hauptfahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel nach links bemerkte der 51-jährige den neben ihm befindlichen Pkw eines 61-jährigen Wilhelmshaveners nicht und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb es im Wesentlichen lediglich bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Dennoch wurde der 61-jährige vorsorglich zur Behandlung ins Vareler Krankenhaus verbracht und gilt als leichtverletzt.

Freitag, 16.02.2024

Brand eines Durchlauferhitzers

Varel- Am Freitagabend, um 20.15 Uhr, entdeckte die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Zum Jadebusen in Varel, dunklen Rauch aus dem Abstellraum des Hauses. Die unverzüglich verständigte Feuerwehr konnte den Brand eines Durchlauferhitzers ablöschen. Dank der schnellen Entdeckung des Brandes blieb es bei einem leichten Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Samstag, 17.02.2024

Verkehrsunfallflucht

Varel - Auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße in Varel kam es, am 17.02.2024, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Frau stellte ihr unbeschädigtes Fahrzeug auf dem Parkplatz ab. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte die Frau eine Beschädigung an ihrem Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Freitag, 16.02.2024

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Zetel - Am 16.02.2024, um 15.25 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer aus Zetel den Geh/-Radweg der Neuenburger Straße in Richtung Neuenburg. In Höhe der Einmündung Markthamm beabsichtigte ein Pkw-Fahrer nach rechts auf die Neuenburger Straße abzubiegen und bemerkte den von links kommenden Pedelec-Fahrer nicht. Es kam zu einer Berührung beider Verkehrsteilnehmer in deren Folge der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Gegen den 66-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

