POL-MA: Mannheim: Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalls, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Um 12:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen u.a. einem Lkw auf der Altrheinbrücke in der Diffenestraße zwischen Sandhofen und Mannheim. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, die in geringen Mengen in den Uferbereich des Rheins laufen, findet sich die Feuerwehr mit einem Löschboot und einem Mehrzweckboot sowie unter der Beteiligung eines Bootes der Wasserschutzpolizei vor Ort ein. Der genaue Unfallhergang sowie das Verletzungsbild sind derzeit noch nicht bekannt. Durch die Unfallaufnahme kann es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

