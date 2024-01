Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Schönau (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:30 Uhr setzte ein derzeit noch unbekannter Täter zwei Mülltonnen in der Hauptstraße in Brand und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Hitze der brennenden Mülltonnen wurde eine weitere Tonne sowie die dahinterliegende Hausfassade stark beschädigt. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatausführung sowie zur Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

