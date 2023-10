Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter brechen zwei Fahrzeuge auf und fliehen; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 18:45 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 09:30 Uhr

Von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in der Straße Turnerplatz und in der Bahnhofstraße in Edermünde - Grifte in zwei Fahrzeuge eingebrochen.

Der Ford Fiesta und der Seat Cupra wurden am Freitag, in der Nähe der jeweiligen Wohnanschrift, durch die Fahrzeugbesitzer abgestellt. Die Einbrecher schlugen in beiden Fällen zunächst die Seitenscheibe des PKW ein und verschafften sich damit Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Aus beiden Fahrzeugen wurden keine Gegenstände entwendet.

Bei den Einbrüchen wurde ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von mindestens ca. 1.600,- Euro verursacht.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell