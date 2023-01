Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl mit anschließender Flucht in Sande

Sande (ots)

Am 03.01.2023, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Straße Am Markt in Sande zu einem Ladendiebstahl. Während zwei unbekannte Täter den Angestellten des ansässigen Discounters ablenkten, entwendete ein Dritter Tabakwaren aus dem Kassenbereich.

Als die Tätergruppe aus dem Kassenbereich flüchtete, nahm der Kassierer die Verfolgung auf, musste sie aber aufgrund der Fluchtfortsetzung mittels PKW abbrechen.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben, sich unter 04461/92110 zu melden.

