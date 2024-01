Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

A5: Sofa auf Autobahn verloren - acht beschädigte Fahrzeuge!

Walldorf (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr verlor ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe des Rastplatzes Steinbuckel aufgrund fehlender Ladungssicherung ein Sofa, wodurch acht nachfolgende Autos beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Während der Beseitigung der Trümmerteile mussten die Fahrspuren der A5 voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch über den Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

