POL-PDWIL: Unbekannter Täter zerkratzt Familienauto

Jugendlicher E-Scooter- Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Brauneberg (ots)

Am Sonntag, den 16.07.2023, wurde die Polizei Bernkastel-Kues nach Brauneberg in die Nussbaumallee gerufen. Dort hatte ein bisher noch unbekannter Täter das komplette Auto einer jungen Familie mit einem spitzen Gegenstand ringsherum zerkratzt. Des Weiteren wurden auch die Reifen mit dem Werkzeug beschädigt. Der Sachschaden dürfte auf einen vierstelligen Bereich zu beziffern sein . Der weiße VW war in unmittelbarer Nähe zum Braunberger Weinfest abgestellt. Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei Bernkastel-Kues in der Nussbaumallee einen Diebstahl eines Saison-Kennzeichens von einem dort parkenden Wohnmobil aufgenommen. Die Polizei Bernkastel-Kues fragt nun, wer die Taten beobachtet hat und möglicherweise weitere Angaben dazu machen kann. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Am Nachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei dann noch zwei Jugendliche auf einem Elektro-Roller, weil diese unerlaubt zu zweit in Brauneberg, Moselweinstraße, auf dem Gefährt unterwegs waren. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen aktuellen Betäubungsmittelkonsum bei dem erst 15jährigen Rollerfahrer, was sich bei einem anschließenden Vortest auch bestätigte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und eine fällige Blutprobe beim Jugendliche entnommen. Der junge Mann aus einer Mittelmoselgemeinde wurde dann seinem Vater übergeben und darf sich neben dem nun folgenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wahrscheinlich auch mit einer ordentlichen Standpauke seiner Eltern auseinandersetzen.

