Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tresor in Wilhelmshaven aufgefunden - Eigentümer und Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.01.2024 wurde in der Danziger Straße in Höhe der Hausnummer 31 auf einer Grünfläche in Wilhelmshaven ein Tresor aufgefunden.

Der mittels Zahlenschloss gesicherte Tresor des Herstellers "Electronic System" ist unbeschädigt und verschlossen.

Da der Tresor noch nicht zugeordnet werden konnte, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung:

Personen, die Angaben zu dem Tresor Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell