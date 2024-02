POL-PDNW: Führen eines Kleikraftrades ohne Fahrerlaubnis und Versicherung, dafür unter Einfluss von Betäubungsmittel

Freinsheim (ots) - In der Zeit von 12.02.2024, 16.00 - 13.02.2024, 16.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Freinsheim in der 3. Querstraße Höhe Hausnummer 1 gegen ein Verkehrsschild "Verbot der Durchfahrt" und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

