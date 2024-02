Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - An Pkw gestoßen und sich unerlaubt entfernt

Bad Dürkheim (ots)

An einen Pkw der Marke Honda (grau) gestoßen und sich unerlaubt entfernt, hat sich am 14.02.2024 gegen 09.45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bad Dürkheim in der Wasserhohl. Der Geschädigte parkte seinen Pkw in der Wasserhohl gegenüber der Apotheke. Als er zurückkam stellte er einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange und dem Rücklicht fest.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell