POL-PDNW: Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 09.02.2024 bis 13.02.2024 fanden im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim mehrere größere Faschingsveranstaltungen statt. Am 09.02.2024 fand der Faschingsumzug samt Straßenfasching in Gönnheim, am 11.02.2024 der Straßenfasching in Weisenheim am Sand und am 13.02.2024 der Faschingsumzug samt Straßenfasching im Bad Dürkheim statt. Nach den vorbereiteten Einsatzkonzepten waren ...

mehr