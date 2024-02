Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Faschingseinsätze im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 09.02.2024 bis 13.02.2024 fanden im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim mehrere größere Faschingsveranstaltungen statt.

Am 09.02.2024 fand der Faschingsumzug samt Straßenfasching in Gönnheim, am 11.02.2024 der Straßenfasching in Weisenheim am Sand und am 13.02.2024 der Faschingsumzug samt Straßenfasching im Bad Dürkheim statt. Nach den vorbereiteten Einsatzkonzepten waren Polizeikräfte vor Ort präsent, um zusammen mit dem Ordnungsamt einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Die Besucher feierten meist friedlich auf den Veranstaltungsgeländen.

In Gönnheim kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

In Weisenheim am Sand wurde nach Beendigung der Veranstaltung gegen 20:00 Uhr auf dem dortigen Bahnhofsgelände eine Glasscheibe eines Unterstandes von bislang unbekannten Tätern beschädigt.

Während des Faschingsumzuges in Bad Dürkheim kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Im Rahmen des Straßenfaschings musste ein 15-Jähriger durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Dieser hatte augenscheinlich zu viele alkoholische Getränke zu sich genommen. Weiterhin kam es zu einer Körperverletzung.

Insgesamt zieht die Polizei Bad Dürkheim eine positive Bilanz der Veranstaltungen und wünscht allen Bürgern eine ruhige Fastenzeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell