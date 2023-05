POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3187 mit tödlich verletzter Person

Gießen (ots) - Pohlheim: Auf der Landstraße (L3132) zwischen Gießen und Pohlheim kam es am gestrigen Abend, gg. 18.40 Uhr, zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein PKW, der von Gießen, auf dem Steinberger Weg, in Richtung Watzenborn-Steinberg fuhr, kam in Höhe der "Sandkauter Schneise" nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste eine 78-jährige Radfahrerin aus Gießen, die dort auf dem Radweg in die selbe Richtung ...

