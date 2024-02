Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 17.-18.02.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Raub auf Straße

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 35-jährigen Iren in der Fußgängerzone an und schlug auf ihn ein. Anschließend versuchte er dem 35-Jährigen die Jacke und das Mobiltelefon zu rauben. Der Täter war in Begleitung von zwei weiteren Personen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat, die Angaben zum Täter und seinen Begleitern machen können; Hinweise bitte an die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag gegen 03:20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Beschuldigter mit einer Bierflasche und einem Poller auf die Windschutzscheibe eines Mercedes Benz an der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 25 ein und beschädigte diese. Zudem wurde die Stoßstange beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei in Molbergen einen 30-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Skoda den Kneheimer Weg befuhr. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Mit 1,49 Promille fuhr ein 45-jähriger aus Esterwegen mit einem VW Golf am Sonntag gegen 00:00 Uhr auf der Linderner Straße in Löningen, als er durch die Polizei kontrolliert wurde. Auch gegen diesen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Molbergen - Verkehrsunfall nach Flucht vor einer Kontrolle

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr beabsichtigte eine Zivilstreife der Polizei Cloppenburg den Fahrer eines Audi 80, der ohne Anschnallgurt auf der Cloppenburger Straße fuhr, zu kontrollieren. Statt auf Haltesignale zu reagieren, beschleunigte der 18-jährige Fahrer aus Molbergen und fuhr mit teils über 100 km/h durch Molbergen, Dwergte, Augustendorf und schließlich am Kletterwald vorbei in Richtung B72. Zuvor hatte er zweimal quer stehende Streifenwagen passiert und war dazu über den Fuß- und Radweg gefahren. In Höhe der Straße Auf der Berme wollte er nach rechts seine Flucht fortsetzen und kam dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen. Grund für die Flucht war der Umstand, dass der junge Mann noch keinen Führerschein besitzt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines illegalen Straßenrennens. Ein für die kommende Woche geplanter Termin für die Führerscheinprüfung dürfte vor diesem Hintergrund seitens der Führerscheinstelle gestrichen werden. Bei seiner Flucht fuhr der Mann mit teils über 150 km/h an Fußgängern, Fahrradfahrern und anderen PKW vorbei. Personen, die gefährdet wurden und Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch kam es in Cloppenburg am Bether Ring zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 33-Jährige aus Cloppenburg hatte gegen 07:40 Uhr ihren Kia Ceed auf dem Firmenparkplatz eines fleischproduzierenden Betriebes geparkt. Als sie gegen 18:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, waren der Kofferraumdeckel und die Stoßstange eingedrückt. Vermutlich hat ein LKW den Schaden an dem PKW verursacht. Die Polizei Cloppenburg sucht nun Personen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrer geben können.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag in der Zeit von 09:50 Uhr und 11:45 Uhr im Stadtgebiet Cloppenburg. In dieser Zeit parkte der Fahrer eines Ford Kuga seinen PKW auf mehreren verschiedenen Parkplätzen von Supermärkten im Stadtgebiet. Später bemerkte er einen großflächigen Schaden an der linken Fahrzeugseite, der vermutlich auf einem der Parkplätze verursacht wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell