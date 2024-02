Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Verkehrsunfall mit flüchtigen Hund / Zeugenaufruf

Am Samstag, gegen 00.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Sedelsberger mit einem Pkw die Hauptstraße Sedelsberg in Rtg. Scharrel. In Höhe der Hausnummer 20 querte plötzlich ein größerer, dunkler Hund mit Halsband (evtl. Labrador) die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Hund lief daraufhin in Rtg. Scharrel weg und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der Hund könnte möglicherweise verletzt worden sein. Zeugen oder der Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizei im Saterland zu melden (Tel.: 04498-923770).

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde ein sogenanntes Microcar (bbH 50 km/h) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 45 Jahre alte Fahrzeugführer aus Barßel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

