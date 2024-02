Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 17.-18.02.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag gegen 14:45 Uhr wurde einem 67-Jährigen aus Lindern die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet, als er beim Aldi-Markt in Molbergen einkaufte. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Molbergen unter Telefon 04475/941220 zu melden.

Emstek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 68-Jährigen aus Bühren, welche diese in ihrer Jackentasche mit sich führte. Der Diebstahl wurde erst an der Kasse bemerkt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180 zu melden.

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 10.02., 06:30 Uhr bis Montag, 12.02., 03:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 400 Liter Diesel aus einem LKW eines Viehhandels, welcher an der Alten Bundesstraße in Emstek geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 680 Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180 zu melden.

Löningen - Versuchter Diebstahl aus einem Verkaufsautomaten

In der Zeit von Donnerstag 22:00 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten in einem Tanzlokal in der Poststraße in Löningen zu öffnen. Dieses misslang; jedoch entstand hoher Sachschaden an dem Automaten in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Löningen bitten Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen kann, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Löningen einen 28-Jährigen aus Quakenbrück mit seinem Citroen auf der Wiesenstraße in Essen. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er somit keine Berechtigung hat, den PKW zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BtM-Einfluss

Am Samstag gegen 00:20 Uhr fiel einer Streife der Polizei Cloppenburg ein BMW auf der Westerlandstraße in Cloppenburg auf. Eine Kontrolle des 25-jährigen Fahrzeugführers aus Duisburg ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen; zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 06:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ahlhorner Straße in Cloppenburg. Der 32-Jährige Fahrer eines Skoda aus Cloppenburg befuhr die Ahlhorner Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf die B72 aufzubiegen. Dabei übersah er einen VW Tiguan, der ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden neben dem 32-Jährigen auch die 48-jährige Fahrerin des VW und deren 52-jähriger Beifahrer aus Großenkneten verletzt. Der Schaden an den PWK wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell