POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis des Landkreises Cloppenburg

Barßel/Elisabethfen - bislang unbekannter Mann zerrt zwei Jungen von ihren Fahrrädern

Bereits am Mittwoch, 07. Februar 2024, gegen 17.30 Uhr, wurde in Barßel OT Elisabethfehn, Oldenburger Straße, im Bereich einer dortigen Autowerkstatt und einer Bushaltestelle ein 12-jähriger Junge mit einem Fußball in der Hand von einem unbekannten Mann von seinem Fahrrad gezerrt. Das Kind stürzte auf den Geh- und Radweg und wurde von dem Mann erfasst. Es konnte sich aus dieser Situation befreien und nach Hause fahren.

Zwei Stunden zuvor, gegen 15.20 Uhr, war einem gleichaltrigen Freund des 12-Jährigen etwas Ähnliches widerfahren: Er war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg entlang der Oldenburger Straße auf dem Weg zu einem Sportplatz, als er unmittelbar vor dem Autohaus mutmaßlich auf dieselbe männliche Person traf. Die Person stellte sich spontan vor das Fahrrad des Jungen und versperrte ihm so den Weg. Der Mann ergriff auch dieses Kind. Nach Angabe des Jungen versuchte der Mann, ihn an seiner Schulter vom Fahrrad zu zerren.

Beide Kinder konnten jeweils unbeschadet mit ihren Fahrrädern die Fahrt fortsetzten. Aus welchem Grund die bislang unbekannte Person die Kinder unabhängig voneinander auf ihren Rädern belästigte, kann zurzeit nicht angegeben werden. Der Mann soll sich im Anschluss an die beiden Vorfälle jeweils zu Fuß entfernt haben. Die betroffenen Kinder konnten den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 40 Jahre alt, - normale Statur, - dunkel gekleidet.

Er soll schwarze Turnschuhe und um 17.30 Uhr eine schwarze Mütze auf dem Kopf getragen haben.

Wer kann Angaben zu den Ereignissen mit den Jungen am 07. Februar 2024 gegen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr an der Oldenburger Straße machen?

Wer hat an diesem Tag eine männliche Person beobachtet, die sich zu Fuß in Elisabethfehn im Bereich Oldenburger Straße / An der Hinterwieke / Möwenstraße aufgehalten hat?

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Friesoythe (04491/9339-0) oder jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

