Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Februar 2024, zwischen 05:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Friesoythe. Der MG in grau war an der Heinrich-von-Oytha-Straße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Februar 2024, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Friesoythe. Der Volkswagen Touran in schwarz war auf einem Parkplatz an der Straße Am Bahnhof abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell