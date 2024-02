Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, kam es gegen 12.40 Uhr auf der Dingenbergstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall: Ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus Esterwegen befuhr die Dingenbergstraße in Richtung Bundesstraße B401, als er durch einen medizinischen Notfall die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts in einen Straßengraben fuhr. Der 81-Jährige und seine 78-jährige Ehefrau wurden durch Ersthelfer und Rettungskräfte aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. Der 81-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Friesoythe/Markhausen - Beschädigung einer Arbeitsbühne

Zwischen Donnerstag, 08. Februar 2024 und Montag, 12. Februar 2024, wurde an der Straße Franz-Sin-Damm eine rote Teleskoparbeitsbühne beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden (Tel.: 04491/93390).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell