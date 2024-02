Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntag, 11. Februar 2024, 15:30 Uhr bis Dienstag, 13. Februar 2024, 22:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Clodiusstraße. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der Gesamtschaden wird auf 3.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 00:35 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Falkenrotter Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle versuchte sie zudem falsche Personalien anzugeben.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Februar 2024, um 08.35 Uhr touchierte ein 57-jähriger aus Dorsten mit einem Wohnmobil einen Pkw, der an der Großen Straße ordnungsgemäß in einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 36 parkte. Dieses wurde von einem Zeugen beobachtet, jedoch von dem 57-Jährigen geleugnet. Ein weiterer Zeuge, der diesen Unfall ebenfalls beobachtet hatte, war bei der Unfallaufnahme nicht mehr zugegen. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Holdorf (Tel. 05494/91420-0) zu melden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 09. Februar 2024, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde der ordnungsgemäß geparkte Pkw einer 64-jährigen Frau aus Damme beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw, einen Volkswagen Golf, am linken Heck. Der Schaden wird auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

