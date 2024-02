Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 15:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Pkw die Kortemoorstraße. Diese beabsichtigte einen vor sich fahrenden Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs wurde sie von dem vorausfahrenden Lkw von der Fahrbahn abgedrängt. Sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw und touchierte einen Leitpfosten. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4.000,00 Euro. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt vor, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 22:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Friesoythe mit seinem Pkw die B 401, vom C-Port kommend in Fahrtrichtung Neuscharrel. Hierbei kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Graben zum Erliegen. Durch den Unfall wurden der 28-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Friesoythe, schwer verletzt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Saterland/OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 21:25 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Kleinkraftrad die Straße Landriedeweg in Richtung Möhlenschleede. Hier kam es zum Zusammenstoß mit zwei Fußgängern, einer 41-jährigen Frau aus dem Saterland sowie einem 42-jährigen Mann aus Barßel. Durch den Zusammenstoß geriet der 31-Jährige mit seinem Kleinkraftrad ins Schleudern und stürzte. Alle Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Friesoythe - Suche nach vermeintlich vermissten Kind

Am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 09:12 Uhr teilten Lehrer einer Grundschule mit, dass man ein 6-jähriges Mädchen vermissen würde. Die Polizei Friesoythe leitete sofort eine Suche nach dem Kind ein - gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet. Wenige Minuten später stellte sich glücklicherweise heraus, dass sich das Mädchen lediglich in einem anderen Unterricht befunden hatte.

