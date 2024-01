Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung der Stadt Oldenburg: Deichbetretungsverbot und Überflugverbot werden aufgehoben +++

Oldenburg (ots)

Auf die aktuelle Pressemitteilung der Stadt Oldenburg zum Deichbetretungsverbot und Überflugverbot wird hingewiesen:

https://www.oldenburg.de/metanavigation/presse/pressemitteilung/news/stadt-oldenburg-deichbetretungsverbot-und-ueberflugverbot-werden-aufgehoben.html

Aufgrund der sich entspannenden Hochwasserlage hebt die Stadt Oldenburg das Deichbetretungsverbot zu Samstag, 13. Januar 2024, auf. Die Wetterprognosen und sinkende Pegelstände lassen zu, dass auch Bürgerinnen und Bürger die Deiche ab Samstag wieder betreten dürfen. Die bisher geltende Allgemeinverfügung war am 26. Dezember 2023 in Kraft getreten und wurde zweimal verlängert. Dennoch waren in den vergangenen Wochen immer wieder "Deichtouristen" unterwegs. Etwa 200 Verstöße wurden bisher aufgenommen, die jeweils mit 300 bis 400 Euro geahndet werden.

Auch Überflugverbotszone aufgehoben

Zudem hebt die Deutsche Flugsicherung in Abstimmung mit der Stadt Oldenburg das seit Sonntag, 31. Dezember 2023, geltende Überflugverbot bis zu einer Höhe von 1.000 Fuß (304,8 Meter) auf. Ab heute, Freitag, 12. Januar, dürfen somit ab 17 Uhr sämtliche Fluggeräte, inklusive Privatmaschinen und private Drohnen, wieder in den Oldenburger Himmel steigen. Diese Maßnahme war notwendig geworden, damit der Luftraum Einsatz- und Erkundungsflügen vorbehalten blieb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell