POL-OL: ++Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der A 29 - verunfallter Pkw fängt Feuer++

Oldenburg (ots)

Am 09.01.24 um 11:50 Uhr kam es auf der A 29 Richtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Oldenburg-Ohmstede. Nach dem Einfahren in den dortigen, einspurigen Baustellenbereich anlässlich der Erneuerung der Huntebrücke fuhr der 19jährige Fahranfänger hinter einem Lkw her. Bei tiefstehender Sonne übersah der junge Mann das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge und fuhr mit seinem Pkw auf den Lkw auf. Dabei verletzte er sich geringfügig und begab sich später eigenständig in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug blieb quer in der Ausfahrt Ohmstede stehen und war nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Oldenburg wurden zunächst beide Richtungsfahrbahnen gesperrt um an die Unfallstelle zu gelangen. Während der Unfallaufnahme fing der beschädigte Pkw plötzlich im Motorraum Feuer und brannte vorne komplett aus. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Oldenburg konnte den Brand zügig löschen. Im Anschluss musste die Fahrbahn noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde im Autobahnkreuz Oldenburg-Nord abgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.000 EUR.

(41630)

