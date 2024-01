Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen; Hochwertige Werkzeuge entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (07. - 08.01.24, 17:00 - 06:45 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter auf den Hinterhof des Betriebsgeländes der Ammerländer Wasseracht in Apen, Lonnenweg. Hierzu zerstörten die Täter eine Plexiglasscheibe eines Rolltores. In einer Garage wurden Spinde aufgehebelt. Hieraus wurde eine Arbeitsjacke entwendet. Von den Ladeflächen der abgestellten Transporter wurden außerdem hochwertige Werkzeuge, u.a. Kettensägen usw. entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl gemacht haben, sich bei bei der Polizei in Westerstede (04488/833115) oder bei der Polizei Augustfehn (04489/935880) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell