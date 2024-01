Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: -Oldenburg: Zeugenaufruf nach Körperverletzung-

Oldenburg (ots)

Am 05.01.2024, gegen 23:15h, begibt sich ein 44-jähriger aus der Gemeinde Varel, nach einer Veranstaltung in der EWE Arena, auf den dortigen Vorplatz. Hier kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von 3-5 weiteren männlichen Personen. Im weiteren Verlauf der Diskussion wird der 44-jährige aus der Gruppe geschlagen und getreten. Durch das Eingreifen eines Zeugen flüchtet die Personengruppe in unbekannte Richtung. Der 44-jährige wird durch die Schläge und Tritte nicht unerheblich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen.(28702)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell