Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Kabeldiebstähle nach Firmeneinbruch +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (08.01.2024) haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch -in den mit Zaunelementen gesicherten- Außenbereich eines Elektronikfachhandels in Westerstede, Burgstraße, verübt. Anhand von Videoaufnahmen lässt sich nachvollziehen, dass sieben bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Herausheben eines Zaunelementes mit einem Transporter auf das Außengelände gelangten. Innerhalb von nur wenigen Minuten (03:17 bis 03:27 Uhr) luden die Täter diverse Kabeltrommeln mit Kupferkabeln auf den Transporter. Die Kennzeichen des Täterfahrzeuges waren abgeklebt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 15.000 Euro. Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04488/88-115 zu melden.

