Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Einbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am Wochenende und in der vergangenen Nacht kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg, die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen (06. Januar 2024) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße. Die Bewohner hatten gegen 04:00 Uhr ein Klirren gehört und anschließend eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss festgestellt.

Durch diese konnte der Täter kurzzeitig in den Hausflur gelangen und eine Geldbörse entwenden, bevor er gestört wurde und fliehen konnte. (29142)

+++

Zwei weitere Einbrüche von der vergangenen Nacht in der Elisenstraße beschäftigen ebenfalls die Polizei. In beiden Fällen versuchte der Täter die Tür einer Praxis aufzuhebeln, in einem Fall konnte dieser die Räumlichkeiten betreten und eine kleinere Geldsumme entwenden. (39460)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist daher auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell