POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall mit einer Leichtverletzten im Kreisverkehr (09.12.2023)

Engen, Lkr. Konstanz (ots) - Am Sonntagabend im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Im Fallentor" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten dann über eine Terrassentür des Wohnzimmers. Ob die Täter dabei Wertsachen erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet ...

