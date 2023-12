Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Orsingen Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall verletzt (09.12.2023)

Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei Insassen eines Autos bei einem Unfall am Samstag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Nenzingen. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Nenzingen nach links von der Straße ab und stürzte eine etwa 10 Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei erlitten der Fahrer und eine 17-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

