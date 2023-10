POL-VIE: Viersen: Zeuge stellt Tatverdächtige nach Ladendiebstahl

Kempen-St. Hubert (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 10.00 und 20.50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Hahnendyk in Kempen ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten Schubladen und Schränke. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg ...

