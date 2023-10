Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Lebensgefahr besteht nicht mehr -Nachtragsmeldung-

Nettetal-Breyell (ots)

Am Freitag gegen 14.50 Uhr kam es auf der Lobbericher Straße in Breyell zu dem Unfall, bei dem ein 57-jähriger Niederländer schwer verletzt wurde, wir berichteten in der Meldung 988. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass entgegen der ersten Meldung der 57-Jährige mit seinem E-Chopper den Lkw rechts überholt hat, obwohl dieser in der gleichen Richtung fuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Lkw und dem E-Chopper. Ob der 57-Jährige gegen die Laterne fuhr oder gegen den Bordstein fuhr und dann auf die Fahrbahn stürzte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht mehr. Bei der Unfallaufnahme wurden die Viersener Einsatzkräfte durch ein Unfallaufnahme-Team der Polizei Neuss unterstützt. Die Ermittlungen dauern an. /wg (994)

