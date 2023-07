Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Drei E-Bikes an Badeseen entwendet. Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag und Samstag wurden an mehreren Badeseen in der Nähe von Weinheim insgesamt drei E-Bikes gestohlen. Die Räder waren tagsüber von ihren Besitzern verschlossen an den Seen an Fahrradständern abgestellt worden. Als diese von ihrem Badebesuch am frühen Abend zurückkehrten, waren ihre Räder spurlos verschwunden. Wie es der bislang unbekannten Täterschaft gelang, unerkannt die gesicherten E-Bikes von den belebten Abstellorten zu entwenden, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich an abgestellten E-Bikes zu schaffen machten oder solche Fahrräder zu einem Fahrzeug trugen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0, zu melden.

