POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Gasflasche eines Heizgerätes beim Wechseln in Brand geraten - zwei Personen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zum Brand einer Gasflasche und zu einem folgenden Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Montagvormittag, gegen 09 Uhr, an einem Wohnhaus in der Kapfstraße gekommen. Dort benutzte ein 82-jähriger Hausbesitzer ein Gasheizgerät zum Heizen seiner Wohnung. Beim Tausch einer leeren Gasflasche gegen eine gefüllte Flasche strömte vermutlich aufgrund eines nicht ordnungsgemäß angebrachten Schlauches Gas aus und entzündete sich bei der beabsichtigten Inbetriebnahme des Gasheizers. Gemeinsam mit einem durch die Hilferufe des 82-Jährigen aufmerksam gewordenen Nachbarn beförderten die beiden Männer die am Verschluss brennende Gasflasche nach draußen und legten diese in einem Wasserbehälter ab. Die hinzugerufene und mit drei Fahrzeugen und 13 Mann anrückende Feuerwehr Trossingen löschte die noch brennende Gasflasche. Ein Schaden am Gebäude war nicht entstanden. Lediglich der Gasheizer wurde durch die entstandenen Flammen mit knapp 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Ein Rettungswagen brachte den 82-Jährigen sowie den 55-jährigen Hausnachbarn vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik.

